Polícia Judiciária anuncia que João Rendeiro foi detido

A Polícia Judiciária anunciou que o ex-presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro, foi detido na manhã deste sábado.

O comunicado não indica onde se encontrava Rendeiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, remetendo mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa que irá decorrer às 09h30, na sede da Polícia Judiciária.

No entanto, vários órgãos de comunicação social apontam que o foragido da justiça se encontrava na África do Sul, tendo declarado a 28 de setembro que não voltaria a Portugal, onde fora condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva por abuso de confiança e fraude fiscal, já depois de ser punido com cinco anos e oito meses por ter omitido a verdadeira situação do banco por si fundado e com dez anos de prisão por ter desviado 13,6 milhões de euros do BPP.

(em atualização)