Politécnico de Leiria desafia comunidade académica a participar no Poliempreende

O Poliempreende, projeto em rede de instituições de ensino superior politécnico, que pretende fomentar a cultura empreendedora e a criação de novas empresas, arranca dia 24 de março, com a realização do evento Oficina E. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até esta sexta-feira, 19 de março.

Ana Sargento, vice-presidente da instituição, fará a apresentação da iniciativa, pelas 14h30, através da plataforma online Zoom, seguindo-se “À conversa com…”, que tem como convidados João Cardoso, da Lovys, e David Carvalhão, da Disruptive Tech Expert e Startup Mentor. Mais tarde terá lugar a sessão sobre geração de ideias.

A iniciativa vai na 18.ª edição, destina-se aos estudantes e diplomados do ensino politécnico e docentes, assim como outros empreendedores, desde que integrem equipas constituídas por estudantes e ou diplomados do Politécnico de Leiria. O vencedor do Concurso Regional do Poliempreende, a decorrer em data a definir, representará Leiria na final nacional.

O Politécnico de Leiria tem sido um grande impulsionador do Poliempreende, que, no total das várias edições mobilizou mais de 813 participantes da casa que conquistaram 58 mil euros de prémios.

A iniciativa enquadra-se no projeto Link Me Up – 1000 Ideias, cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Social Europeu e visa a promoção do empreendedorismo, a educação e formação para o empreendedorismo, o desenvolvimento de planos de vocação empresarial, e a avaliação e premiação dos melhores projetos desenvolvidos..