Politécnico de Setúbal e Google vão formar 3 mil portugueses em programação

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) deu início ao «Android Training Program», um projeto-piloto da Google que prevê formar, até ao final do ano, três mil portugueses em programação para o sistema operativo Android.

O programa de formação, inserido na iniciativa “Grow with Google”, é desenvolvido nesta fase através de parcerias com mais quatro instituições de ensino superior, abarcando a formação de estudantes e também de professores, sendo que uma das suas componentes são os chamados codelabs, iniciativas locais onde os interessados poderão ter um primeiro contacto com a programação em Android.

Após os codelabs, os estudantes poderão frequentar, através da plataforma Udacity, qualquer um dos três cursos de Android gratuitos disponíveis – Android Basics, Developing Android Apps e Build Native Mobile Apps with Flutter – sob orientação de docentes previamente certificados pela Google.