Pompeo deixa recados à China: “O Ocidente está a vencer”

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, rebateu este sábado as críticas de que os Estados Unidos rejeitam o multilateralismo e garantiu que a aliança transatlântica está unida para enfrentar o “desejo de império” da China e Rússia, segundo a agência Reuters.

“Estou feliz por anunciar que a morte da relação transatlântica é manifestamente exagerada. O Ocidente está a ganhar, e estamos a ganhar juntos”, disse Mike Pompeo, durante um discurso em Munique.

As declarações do secretário de Estado norte-americano surgiram um dia depois do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, acusar os Estados Unidos, a China e a Rússia de tornarem o mundo um lugar mais perigoso.

Mike Pompeo defendeu que os Estados Unidos continuam empenhados na defesa global dos valores ocidentais, apesar dos receios europeus.