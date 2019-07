População estrangeira a residir na Madeira aumenta 12,8%

A população estrangeira a residir na Madeira aumentou 12,8% entre 2017 e 2018. Até ofinal do ano passado residiam na Madeira 7 mil 578 estrangeiros: 7 mil 535 detentores de títulos de residência e 43 com vistos de longa duração.

O regresso de emigrantes venezuelanos foi o principal impulsionador do aumento da população estrangeira, sendo que esta nacionalidade teve mais 63,9% estrangeiros com títulos de residência a residir na Região. De 2017 para 2018 o número de venezuelanos passou de 970 para 1 500.

O número de residentes do Reino Unido é de 997, sendo que esta é a segunda nacionalidade estrangeira com maior representação de residentes na Madeira. O Brasil conta com 824 residentes e a Alemanha com 498.

Quanto ao saldo migratório, passou de 45 para 388, deixando claro que neste momento a Madeira recebe imigrantes do que emigrantes, apesar de este ser um saldo que apresenta muitas variações ao longo dos anos, tendo em conta que em 2016 era de 794 negativos, comparando com os 45 do ano seguinte.

Fazendo uma análise ao saldo migratório (388), Santa Cruz foi o concelho da Região para onde se deslocaram mais emigrantes (288), e Câmara de Lobos apresentou um saldo migratório de 145 negativo.