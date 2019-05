“Por mim quanto mais depressa o Governo cair melhor para a Madeira”, afirma Albuquerque

O presidente do Governo Regional da Madeira foi claro ao se pronunciar se esta “crise política” que enfrenta o executivo central, face à aprovação do descongelamento da carreira dos professores, pode levar à sua queda. “Por mim quanto mais depressa o Governo cair melhor para a Madeira”, afirmou o governante esta sexta-feira.

“Aqui na Madeira não tenho crise política. O que prometemos cumprimos”, disse Albuquerque. O presidente do Governo Regional lembra que foi o executivo, liderado por António Costa, que prometeu uma carreira aos professores e que acabou por “não cumprir” com essa promessa.

“É típico do governo. Promete e não faz”, reforçou o líder do executivo madeirense.

De referir que a Assembleia da República aprovou o descongelamento integral do tempo de serviço dos professores, com votos a favor do PSD, CDS-PP, PCP, e BE.