Portal das Finanças para entregar IRS está a registar problemas no primeiro dia

O portal das Finanças para a entrega do IRS está a experienciar problemas esta segunda-feira, 1 de abril, no primeiro dia para a entrega das declarações relativas a 2018.

Ao entrar no portal designado para a entrega do IRS, o portal não carrega e dá erro: “This site can be reached” [“este site não pode ser alcançado”], pode-se ler no navegador de internet.

A linha de apoio da Autoridade Tributária confirma que “o portal está efetivamente com problemas”. Contactada pelo Jornal Económico, a linha de apoio aponta que os “problemas” estão essencialmente relacionados com a “abertura do portal”.

“Os problemas são momentâneos”, indica a operadora da linha de apoio, apontando que “possivelmente” o portal poderá estar regularizado ainda hoje.

Esta segunda-feira teve início o período de entrega da declaração anual de IRS relativa a 2018. Este período vai-se estender por três meses este ano pela primeira vez, entre 1 de abril e 30 de junho.

Este prazo é válido para todos os contribuintes, independentemente da categoria de rendimento: pensionistas, trabalhador por conta de outrém, trabalhador a recibos verdes ou outros rendimentos.