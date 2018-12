Porto de Sines bate novo recorde nos contentores

O porto de Sines atingiu esta semana, a 12 de dezembro, um novo recorde de movimentação de contentores no Terminal XXI, gerido pela PSA Sines, uma empresa de Singapura. Desde o início deste ano até à passada quarta-feira, o terminal de contentores do porto de Sines movimentou 1.669.295 TEU (medida padrão equivalente a contentores com 20 pes de comprimento), ultrapassando a marca registada no ano transato, que correspondeu a um total de 1.669.057 TEU.

“Com uma variação homóloga de cerca de 5%, no que diz respeito ao volume de TEU movimentados, o Terminal XXI oferece 23 serviços regulares, semanais e bi-semanais, ligando o Porto de Sines aos principais mercados internacionais dos cinco continentes”, destaca um comunicado da Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS).

Segundo esse documento da APS, “além do fecho em alta previsto para 2018, as perspetivas para 2019 são bastante positivas”. “Em resposta à crescente procura do terminal, e no sentido de manter os elevados índices de operacionalidade, ao nível dos maiores portos europeus, a PSA Sines, concessionária do Terminal XXI, adquiriu novos equipamentos de movimentação, que entrarão em operação no início de 2019”, adianta a referida nota.

A APS acrescenta que, além dos 4 RTG (gruas de parque), entrará também em operação o 10º Pórtico de Cais, da categoria Super Post-Panamax, com capacidade para operar os maiores navios em operação comercial.