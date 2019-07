Porto de Sines recebeu um dos maiores porta-contentores do mundo

O porto de Sines recebeu ontem, dia 21 de julho, no terminal de contentores, ‘Terminal XXI’, o navio ‘Milan Maersk’, um dos maiores porta-contentores do mundo.

O ‘Milan Maersk’, tem capacidade para transportar 20.568 TEU (medida padrão equivalente a contentores com 20 pés de comprimento).

“Este navio, a par do ‘Madrid Maersk’, recebido várias vezes num passado recente, faz parte da maior categoria/classe de navios porta-contentores alguma vez operados no porto de Sines”, explica um comunicado da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve.

O mesmo documento acrescenta que este navio, pertencente à dinamarquesa Maersk, apresenta 399 metros de comprimento e 58,6 metros de boca (largura).

“Após a operação em Sines, o ‘Milan Maersk’ seguiu para o Extremo Oriente, com destino a Singapura”, acrescenta o referido comunicado.

A APS destaca que “a receção dos maiores navios do mundo atesta a capacidade do porto de Sines em operar os mais modernos navios do mercado e comprova a inclusão do Terminal XXI nas principais cadeias marítimas internacionais”.