Porto do Funchal cresce em escalas e passageiros no primeiro trimestre

O Porto do Funchal cresceu em todas as variantes no primeiro trimestre deste ano, tendo registado um aumento de 3,4% em escalas e de 14,3% em passageiros face ao período homólogo do ano passado.

De acordo com dados da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), “o movimento de passageiros subiu de 183.429 para 209.641 e as escalas subiram de 89 para 92”.

O principal porto da região registou ainda subidas do número de passageiros que “embarcaram ou desembarcaram no porto do Funchal, que passou dos 389 embarques nos primeiros três meses de 2018, para 737” no mesmo trimestre deste ano, enquanto o número de desembarques “subiu de 377 para 502”.

Os dados da APRAM dizem ainda que o mês de março foi o melhor para o porto da região com mais escalas (3%) e mais passageiros (17%).

A APRAM prepara-se para proceder à substituição dos 36 cabeços de amarração existentes nos cais 2 e 3 do porto do Funchal, por outros de 150 toneladas de capacidade, num processo que está em fase de adjudicação, devendo estar no terreno no primeiro semestre deste ano.

Esta intervenção vai custar cerca de 890 mil euros e permite dotar o porto atlântico de maior competitividade, “numa altura em que cada vez mais se aposta em navios de maior tonelagem e em que a indústria de cruzeiros está em clara expansão”, explica a Administração dos Portos.

A intervenção no Porto do Funchal vai desenvolver-se até 2021, para garantir a operacionalidade permanente do porto.