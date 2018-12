Porto Mare e The Cliff Bay entre os 100 melhores do mundo para a TUI

O PortoBay foi distinguido com 11 prémios da TUI. O Porto Mare e o The Cliff Bay receberam o Holly e integraram as lista dos 100 melhores do mundo, numa distinção que reflecte a opinião de cerca de meio milhão de clientes da TUI.

Já os hotéis Eden Mar, Porto Mare, Porto Santa Maria e The Cliff Bay, e o hotel PortoBay Falésia, foram distinguidos com o ‘TUI Top Quality 2019’, que é entregue tendo em conta os resultados os resultados dos inquéritos de satisfação dos clientes da TUI.

Com o ‘Environmental Champion 2019’, que distingue as boas práticas ambientais, foram distinguidos os hotéis Porto Mare, Eden Mar, Porto Santa Maria e The Cliff Bay.