Porto Santo vira capital mundial do atum em junho

As águas atlânticas ao largo da ilha do Porto Santo fazem parte da rota dos cardumes que percorrem os oceanos, o que assegura à Região Autónoma da Madeira 60% da quota total da pesca do atum do país. Fazendo juz a este seu protagonismo, a ilha de Porto Santo mostra ao mundo entre 4 e 9 de junho as imensas possibilidades deste inigualável produto no clássico Festival Rota do Atum.

Lançado para “promover a economia e o turismo da região”, o Festival, apresentado esta semana no restaurante Desnorte ao Bairro Alto, em Lisboa, compreende iniciativas técnicas e lúdicas e celebra a gastronomia. À ilha aportarão, assim, na primeira semana de junho, alguns dos mais conhecedores do atum a nível regional e prestigiados ‘chefs’, nacionais e internacionais, que confecionarão verdadeiras iguarias em que o atum será o rei.

No Porto Santo darão mostra da sua arte, por exemplo, os ‘chefs’ Hirotoshi Ogawa e Shinya Koike, dois dos maiores representantes da cozinha nipónica no mundo, bem como ‘chefs’ vindos das Filipinas e Austrália, países com fortes tradições pesqueiras que são este ano e convidados para esta segunda edição da iniciativa. Espanha, Itália e França, que participaram na primeira edição, também pontificarão com a sua herança cultural. O português José Cordeiro é o embaixador da edição 2019 do festival e partilha com António Vieira o destaque dos nomes nacionais presentes no Porto Santo.

O festival inclui a realização de visitas aos atuneiros, acompanhadas por pescadores e animação lúdica com ‘showcookings’, música, fotografia, danças, tertúlias e ‘workshops’.

“O Atum é a Estrela”, concurso gastronómico que, como o nome indica, privilegiará a criatividade e o tempero dos concorrentes, promete ser um dos momentos altos da semana. As inscrições estão abertas somente aos profissionais de cozinha com restaurantes em Porto Santo, de onde sairão os três melhores cozinheiros. Além da tradicional categoria “Profissionais”, este ano é introduzida a categoria “Restaurante”.

O Festival Rota do Atum é promovido pelo Vila Baleira Resort e conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira e Associação de Promoção da Madeira. Várias entidades privadas, nomeadamente 15 restaurantes do Porto Santo e diversos fornecedores, assim como outras unidades hoteleiras da ilha surgem associadas à iniciativa, que pretende ser uma alavanca para promover o peixe que mais abunda ao largo da ilha, assim como o próprio turismo na região.