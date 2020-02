Porto tem um dos bairros “mais cool” da Europa para o Guardian

A freguesia de Bonfim no Porto está a ser destacada pelo The Guardian como um dos 10 bairros “mais cool” da Europa. Com a subida das rendas no centro histórico das cidades, uma “multidão jovem e criativa” está a optar cada vez mais pelo Bonfim, transformando a freguesia num dos locais mais interessantes do país.

O jornal britânico destaca ainda as lojas independentes que se encontram na zona, uma vez que não existem centros comerciais, nomeadamente na Rua de Santo Ildefonso.

Além da cultura das livrarias e da roupa, o The Guardian destaca um dos melhores produtos produzidos em Portugal, apontando “o íntimo império de queijos e conservas” na Queijaria Amaral. “Ser o lar da faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto significa que Bonfim sempre teve uma cena artística ativa”, assume o jornal britânico, assumindo que galerias como Senhora Presidenta, Legmann+Silva e a Salut au Monde! devem ser visita obrigatória para os amantes da arte.

Ainda nas visitas pela cidade, a publicação destaca a vista para o rio Douro no Parque de Nova Sintra, que em outros tempos era propriedade privada mas agora é explorada pela empresa pública de distribuição de água, que conta com “uma maravilhosa colecção de fontes antigas”.

Além disso, o Guardian aponta que o Bonfim fica a 20 minutos do centro da cidade, perto do principal terminal de autocarro e comboios, bem como uma linha de metro direta para o aeroporto.

Além do Bonfim, a única representação portuguesa que ficou no quarto lugar da lista, encontram-se também Järntorget e Långgatorna, em Gotemburgo, a segunda cidade mais importante da Suécia, seguindo-se o Quarteirão Universitário de Bruxelas, na Bélgica e o antigo bairro de pescadores El Cabanyal, em Valência, que fica em terceiro lugar.

A lista completa-se com Neukölln, em Berlim, Powiśle, em Varsóvia, Holešovice, em Praga, Ostiense, em Roma, Dorćol, em Belgrado e Quartier de la Réunion, em Paris.