PortoBay e ISCTE criam prémio Paquete Oliveira

O Grupo PortoBay e o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) decidiram criar, já para este ano letivo, o prémio Paquete de Oliveira, numa homenagem ao jornalista e sociólogo madeirense pioneiro de estudos dos media em Portugal.

A partir deste ano letivo, a melhor tese de mestrado em Ciências de Comunicação será distinguida com este prémio anual, segundo estabelece o protocolo de cooperação assinado esta semana, em Lisboa, por Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE, e Bernardo Trindade, administrador do grupo PortoBay.

“O nosso objetivo é prestar homenagem a José Manuel Paquete de Oliveira que, enquanto professor e jornalista, muito se distinguiu na defesa das Ciências da Comunicação, da transparência e neutralidade nas informações e no respeito aos cidadãos e à democracia”, informou o grupo hoteleiro madeirense.

José Manuel Paquete de Oliveira faleceu em 2016, aos 79 anos. Foi diretor do Diário de Notícias da Madeira, provedor do leitor do Público e provedor do telespectador da RTP.