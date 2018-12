Portugal 2020 tem mais 7,3 mil milhões de euros para a economia nacional

O programa de financiamento conhecido como “Portugal 2020″ terá um reforço de mais 7,3 mil milhões de euros de investimento do que estava inicialmente previsto, noticia esta sexta-feira ”TSF”.

O Governo anuncia esta sexta-feira a reprogramação dos fundos comunitários e, segundo os números a que a rádio teve acesso, antecipam-se mais 5 mil milhões para as empresas (com destaque para a inovação e internacionalização), 1,7 mil milhões dos quais para empresas do Interior.

Prevêem-se também mais mil milhões para melhorar as qualificações dos portugueses e 1,3 mil milhões para investimentos em equipamentos e infraestruturas de serviços básicos (peducação, saúde, apoio social ou património cultural, etc.) e mobilidade sustentável.

À mesma emissora, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, disse que o montante será aplicado na expansão dos metros de Lisboa e do Porto, requalificação da Linha de Cascais, mobilidade no Mondego e outras obras.