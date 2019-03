Portugal, Argentina e Moçambique assinam acordo de cooperação em ciência e tecnologia

Portugal, Argentina e Moçambique assinaram, na terça-feira, um acordo de cooperação em ciência e tecnologia, que inaugura também uma parceria entre Lisboa e Buenos Aires de atuação em países terceiros.

O “Protocolo de Cooperação Triangular entre Portugal, Argentina e Moçambique, para o Fortalecimento do Sistema Moçambicano de Ciência, Tecnologia e Inovação” prevê ações nas áreas de biotecnologia, biossegurança, tratamento e reutilização de água e produção de estatísticas no país africano.

“Um acordo desta natureza vem reforçar a nossa capacidade de expansão da base de ciência e tecnologia para os desafios que Moçambique tem para o progresso e para o bem-estar dos moçambicanos”, disse à agência Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano, José Pacheco.

“Ciência e tecnologia é o suporte do desenvolvimento económico e social sustentável. Este acordo vai ter impacto directo no desenvolvimento do capital humano em Moçambique, que vai poder beneficiar-se com acesso às bases de ciência e tecnologia. É uma contribuição, mas o desafio é muito grande”, considerou.

Com este protocolo, Portugal e Argentina vão ajudar Moçambique a desenvolver capacidades em ciência e tecnologia, fortalecida com troca de experiências. Na área de produção de estatísticas, por exemplo, Portugal vai ajudar Moçambique a melhorar as estatísticas que já produz, capacitando técnicos moçambicanos com os parâmetros internacionais.

Para o vice-presidente do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, Gonçalo Teles Gomes, o acordo “é um primeiro sinal do compromisso de Portugal em trabalhar com a Argentina ao nível da cooperação triangular”.

“Este é apenas o primeiro passo para pormos as mais-valias que Portugal tem em benefício de terceiros países”, apontou.

Por seu lado, a diretora de Cooperação Internacional do Ministério das Negócios Estrangeiros argentino, Ana Ciuti, disse à Lusa que Buenos Aires “já tinha esta iniciativa com Moçambique de forma bilateral. Foi Portugal quem se somou a esta iniciativa”.

“Mas, com Portugal, acrescentamos recursos, técnicos e experiência porque Portugal tem uma história muito rica em Moçambique e o nosso vínvulo com Moçambique é mais recente. Quando se entra com um sócio como Portugal, que já conhece a contraparte, é muito mais fácil”, afirmou.

Em sentido contrário, a Argentina vai apoiar Portugal na cooperação triangular em países da América Latina.

Desde 2008, Argentina e Portugal têm um acordo quadro para realizar ações conjuntas em terceiros países, as denominadas cooperações triangulares. A primeira cooperação concreta começa agora por Moçambique.

“O instituto Camões tem uma extensa história de cooperação em África, assim como o Fundo de Cooperação da Argentina [FOAR] tem uma extensa história de cooperação na América Latina”, acrescentou Ciuti.

“Um vai atuar onde o outro tem história e conhecimento”, sublinhou a responsável.

O acordo entre Portugal, Argentina e Moçambique foi assinado algumas horas antes do início da Segunda Conferência das Nações Unidas sobre a Cooperação Sul-Sul, que começa hoje em Buenos Aires.

Durante três dias, cerca de 1.500 representantes de 193 países vão debater e analisar a troca de experiências e de conhecimentos para fortalecer as instituições públicas.