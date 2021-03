Portugal com oito concelhos em risco muito elevado e nenhum em risco extremo

A tensão aumentou na TAP. Os pilotos queixam-se contra a arrogância e as intimidações da administração da TAP. O SPAC diz mesmo que “não pode aceitar que os pilotos sejam intimidados com as propostas prepotentes da TAP, que passam pela impossibilidade de negociar as condições, de impor cláusulas contratuais inaceitáveis e de afastar a colaboração do sindicato em representação dos interesses coletivos”. E o SPAC recorda que “sem pilotos a TAP não pode ser reestruturada”.