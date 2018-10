Portugal com segundo maior défice da zona euro

A Associação dos Transitários de Portugal (APAT) comemora o Dia do Transitário na próxima sexta-feira, dia 26 de outubro, com um evento para associados e parceiros no espaço Gobalio Gardens, em Moreira da Maia, Porto. A APAT vai receber cerca de 250 associados para celebrar a atividade transitária, premiar as empresas que se destacaram na área no último ano e para uma mesa redonda de discussão da atualidade.