“Portugal continua a ser o país com a mobilidade mais reduzida na área de retalho e lazer”, diz especialista

Baltazar Nunes, epidemiologista da Escola Nacional de Saúde Pública, referiu que “Portugal continua a ser o país com a mobilidade mais reduzida na área de retalho e lazer”, durante reunião do Infarmed com Governo e partidos

Durante a sua intervenção, Baltazar Nunes falou de um “aumento da mobilidade na Europa”, sendo que ” Portugal continua a ser o país com a mobilidade mais reduzida pelo menos nesta área do retalho e lazer”. Ainda assim, Portugal já contou com uma redução de 62% na mobilidade e agora tem menos de 58%. O especialista citou cados da Google sobre esta matéria. Quanto ao nível de restrições, Portugal, a Irlanda, a Grécia continuam a ser dos países com mais medidas de contenção.

Sobre a taxa de incidência, o epidemiologista mencionou uma maior redução da taxa de incidência da Covid-19 era maior nos grupos etários dos 85 anos ou mais. No geral, a taxa de incidência tem vindo a reduzir, mas de forma menos acelerada.

“Continuamos a descer a tendência, há uma tendência de decréscimo. No entanto essa tendência de decrescimento tem vindo a desacelerar”, explicou Baltazar Nunes, durante reunião do Infarmed com Governo e partidos, indicando que a taxa de incidência (R) em Portugal mantinha-se abaixo de 1.

Na primeira quinzena de fevereiro, em comparação com a última quinzena desse mês, verificou-se “que a tendência [da taxa de incidência] é decrescente em todos os grupos etários”. “Observamos também que o perfil de distribuição de incidência mantém-se com uma incidência mais elevada por volta dos 25 anos depois vindo a decrescer a partir daí até ao grupo etários dos 75 anos e depois volta a crescer, mantendo-se a incidência mais elevada na população com 85 e mais anos”, explicou Baltazar Nunes

Em comparação com os países europeus, a taxa de incidência em Portugal é mais reduzida. Baltazar Nunes recordou que na última reunião do Infarmed, Portugal mantinha “um R abaixo de 1” e conseguia conservar a tendência do recuo da Covid-19. Agora, explica o epidemiologista, “o cenário é muito semelhante”.

Enquanto Portugal reduz o valor de R, outros países europeus não têm acompanhado o mesmo. “Aparentemente a Europa ou uma parte da Europa central e Europa de Leste encontra-se em contraciclo com Portugal, Reino Unido a Irlanda e Espanha que apresentam valor de r abaixo de 1”, destacou Baltazar Nunes.