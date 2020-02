Portugal desce duas posições no ranking para criar negócio na Europa. Só a Macedónia do Norte fez pior

Entre os 46 países europeus analisados pela European Chamber para criar um negócio em 2020, Portugal perdeu duas posições face a 2019, ocupando o 19º lugar, com 69,25 pontos, de acordo com o relatório “Best European Countries for Business 2020“, divulgado esta segunda-feira.

A pontuação é feita com base na média dos indicadores “Ease of Doing Business” (Facilidade em Fazer Negócio) do Banco Mundial e “Corruption Perception Index” (Índice da Perceção da Corrupção) da Transparency International.

Com a descida de duas posições no ranking, Portugal encontra-se entre os países que mais posições perderam, as mesmas que perderam a Geórgia, a Letónia, a Polónia, a Bielorússia, a Roménia, a Bulgária, o Kosovo e a Albânia. Pior só a Macedónia do Norte (antiga Macedónia), que caiu cinco lugares, ocupando agora a 36º posição com 57,85 pontos. A Noruega perdeu uma posição, estando agora em terceiro lugar, e também o Reino Unido, o Luxemburgo, a França, a Eslováquia, a Sérvia e a Modávia caíram um lugar.

O último lugar, com 50 pontos, é ocupado pela Ucrânia, a mesma posição que ocupava em 2019.

Entre as 12 subidas, a European Chamber destacou a subida de seis posições da Arménia, que ocupa agora a 33ª posição, numa lista em que os nórdicos que continuam a dominar o topo do ranking, com a Dinamarca(86,15 pontos), a Suécia (83,5), a Noruega (83,3) e a Finlândia (83,1) a ocuparem as quatro primeiras posições, respectivamente. A Espanha, o Montenegro e o Azerbeijão foram os países que mais subiram na tabela.

Por falta de dados, a European Chamber não analisou Andorra, o Liechtenstein, o Mónaco, San Marino e o Vaticano.

A European Chamber é uma instituição não-governamental, independente e representa os interesses de empresas privadas que desenvolvem negócios na Europa, e tem por missão melhorar o contexto em que operam.