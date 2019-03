Portugal e Angola celebram onze “novos instrumentos” de cooperação

Por ocasião da visita do Presidente da República a Angola, destacam-se os novos protocolos de cooperação firmados entre o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado de Angola com o Ministérios da Administração Interna (MAI), “no domínio da Administração local”, e entre o Ministério do Interior angolano e MAI, “em matéria de segurança e ordem interna”.

Portugal e Angola também assinaram memorandos de entendimento “no domínio da atividade marítima e portuária” e no “domínio da educação, com as respetivas tutelas.

Um outro memorando de entendimento, que se destaca no comunicado conjunto de ambos os Estados, é o que expõe o acordo entre o Ministério das Relações Exteriores de Angola e o do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a “capacitação de funcionários técnicos e diplomáticos”.

O último dos onze novos instrumentos de dinamização e cooperação anunciados, consiste num protocolo de colaboração entre o IGAPE – Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado -, tutelado pelas Finanças angolanas, e a Parpública, a sociedade gestora de participações públicas do Estado português, tutelada pela pasta de Mário Centeno.