Portugal é o país da União Europeia com menos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes

Portugal é o país da União Europeia (UE) com a menor taxa de incidência da doença Covid-19, segundo os mais recentes dados revelados esta quinta-feira, 18 de março, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

O relatório semanal da ECDC indica que, nos últimos 14 dias, Portugal teve uma incidência de 93 casos de infeção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes. Na lista da ECDC em segundo lugar está a Irlanda, com 144 casos por cem mil habitantes, e em terceiro a Espanha, com 147.

Por sua vez, a República Checa é o país da União Europeia com maior incidência de infeção, com 1518 casos por cem mil habitantes. Anteriormente, na semana passada, Portugal era o terceiro país da União Europeia com menos casos de covid-19 por cem mil habitantes, com uma incidência a 14 dias de 126 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Quanto aos países da zona euro, Portugal está na 9.ª posição na lista dos países com menor taxa de incidência. Atualmente, a média europeia é de 283 infeções por 100 mil habitantes, um aumento em comparação à semana passada.

Do território português, a ECDC apontou que o Algarve é a zona do país que tem uma incidência menor à média. A ECDC revelou um mapa a cores e a região do Algarve é representada a amarelo-torrado, o que representa uma taxa de incidência inferior ao resto do país, ou seja uma taxa de incidência de menos de 60 e os 119,9 casos por 100 mil habitantes.

A Área Metropolitana de Lisboa conta com uma incidência a 14 dias de 103 casos por 100 mil habitantes, o Centro com 76, o Alentejo (62), o Norte (61) e o Algarve (49).

O país aproxima-se assim dos valor pretendidos. A 8 de março, durante reunião com especialistas do Infarmed, Óscar Felgueiras explicava que para reduzir o nível de restrições o objetivo seria “atingir um nível abaixo de 60 casos, isto numa situação com certa estabilidade”.