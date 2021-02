As nuvens negras que assombram a economia portuguesa no início deste ano deverão dissipar-se com a chegada do verão, permitindo ao país crescer acima da média da zona euro este ano e ser o quinto entre os da moeda única com a maior expansão. Segundo as projeções da Comissão Europeia, o PIB português irá crescer 4,1% este ano, acelerando no próximo ano e chegando ao fim de 2022 aos níveis pré-pandemia.

As projeções de inverno de Bruxelas, publicadas esta quinta-feira, estão fortemente ancoradas numa recuperação do turismo no verão, setor cuja quebra tem afetado fortemente o comportamento da economia portuguesa. Porém, tal não foi suficiente para não rever em baixa as projeções face ao último relatório devido ao novo confinamento, apesar de não prever nenhuma recessão técnica.

