Portugal emitiu 862 milhões em dívida a dez anos com a taxa mais baixa de sempre

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública emitiu esta quarta-feira um total de 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT), num leilão duplo sete e dez anos.

A agência liderada por Cristina Casalinho vendeu 862 milhões de euros em dívida com maturidade em 15 de junho de 2029, tendo pago uma taxa de alocação de 1,298%, o valor mais baixo de sempre. No último leilão a 10 anos, a 13 de fevereiro, Portugal pagou uma taxa de alocação de 1,568%. Neste leilão a dez anos a procura superou a oferta em 1,62 vezes.

O Tesouro vendeu ainda 388 milhões de euros com maturidade a 21 de julho de 2026 e pagou uma taxa de alocação de 0,763%, que compara com a taxa de alocação de 3,668%, registada no último leilão com esta maturidade, realizada em 2017. No leilão de hoje com esta maturidade a procura superou a oferta em 2,52 vezes.

Segundo o programa de financiamento para este ano do IGCP, o Estado vai emitir 15,4 mil milhões de euros em OT ao longo do ano, combinando vendas sindicadas e leilões. A instituição liderada por Cristina Casalinho antecipou, no início do ano, que o montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado deverá situar-se este ano em cerca de 8,6 mil milhões de euros.

