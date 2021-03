Portugal foi o país com a oitava maior percentagem de carros elétricos vendidos. Conheça o Top 10

Apesar das circunstâncias difíceis e do impacto negativo da pandemia na indústria automóvel, os veículos elétricos ganharam destaque entre os consumidores em 2020. De acordo com o portal ‘Statista’, os veículos elétricos de carregamento representaram 4,2% das vendas globais de automóveis de passageiros no ano passado, com Portugal em destaque entre os dez países com maior percentagem.

10 - Luxemburgo Carros totalmente elétricos de passageiros corresponderam a 11,4% do mercado de automóveis vendidos em 2020. 9 - Alemanha Carros totalmente elétricos de passageiros corresponderam a 13,5% do mercado de automóveis vendidos em 2020. 8 - Portugal Portugal destaca-se entre os países a nivel mundial onde a percentagem de carros totalmente elétricos de passageiros corresponderam a 13,5% do mercado total de automóveis vendidos em 2020. 7 - Suíça Carros totalmente elétricos de passageiros corresponderam a 14,3% do mercado de automóveis vendidos em 2020. 6 - Dinamarca Carros totalmente elétricos de passageiros corresponderam a 16,4% do mercado de automóveis vendidos em 2020. 5 - Finlandia Carros totalmente elétricos de passageiros corresponderam a 18,1% do mercado de automóveis vendidos em 2020. 4 - Países Baixos Carros totalmente elétricos de passageiros corresponderam a 24,9% do mercado de automóveis vendidos em 2020. 3 - Suécia Carros totalmente elétricos de passageiros corresponderam a 32,2% do mercado de automóveis vendidos em 2020. 2 - Islândia Carros totalmente elétricos de passageiros corresponderam a 45% do mercado de automóveis vendidos em 2020. 1 - Noruega Com uma percentagem de 74,8%, a Noruega foi o país a nível mundial que mais carros totalmente elétricos de passageiros vendeu. O país nórdico lidera o pelotão no que respeita à transição dos combustíveis fósseis, sendo o principal exemplo a seguir a nivel mundial.