Portugal foi o quarto país da zona euro que mais aumentou o peso da dívida pública no terceiro trimestre

O peso da dívida pública aumentou para 97,3% do PIB na zona euro e 89,8% do PIB nos países da União Europeia no terceiro trimestre do ano passado, com Portugal a manter o terceiro lugar nos países com o maior rácio de dívida pública face ao PIB, segundo os dados do Eurostat, publicados esta quinta-feira.

O rácio da dívida pública de Portugal face ao PIB subiu para 130,8% no terceiro trimestre, mais 4,8 pontos percentuais (p.p.) do que no segundo trimestre, colocando Portugal como o quarto país com a maior subida face ao segundo trimestre.

No segundo trimestre do ano passado, a dívida pública tinha aumentado para 95,1% do PIB na zona euro e 87,8% na União Europeia, devido às necessidades de financiamento das medidas de combate à pandemia, mas a trajetória de subida não abrandou no terceiro trimestre.

Em comparação com o segundo trimestre, 20 países registaram um aumento do rácio da dívida pública face ao PIB no final do terceiro trimestre e cinco uma diminuição, enquanto o rácio se manteve estável na Estónia e na Holanda.

Em comparação com o terceiro trimestre de 2019, todos os Estados-membros registaram um aumento do peso da dívida pública, com os maiores aumentos a terem lugar no Chipre (subida de 22,9 p.p.), Itália (+17,4 p.p.) e Grécia (+17,3 p.p.), enquanto Portugal teve uma subida de 11,3 p.p..

Os rácios mais elevados da dívida pública em relação ao PIB registaram-se na Grécia (199,9%) e Itália (154,2), seguidos por Portugal e Chipre (119,5%). A Estónia e a Bulgária registaram o menor rácio, com 18,5% e 25,3%, respetivamente.