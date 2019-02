Portugal foi palco da revolução 100% elétrica da Porsche

A Porsche escolheu Portugal para apresentar a nova face do SUV que vai ser 100% elétrico, uma atualização ao modelo Macan que vai permitir que a marca se despeça dos combustíveis fósseis.

Contactada pelo Jornal Económico, fonte da Porsche Ibérica realçou que “até 2022 vamos investir mais de seis mil milhões de euros na mobilidade elétrica” e “até 2025, metade de todos os novos veículos vão ser um sistema de propulsão elétrico”. A mesma fonte associada à Porsche em Portugal disse ainda que “a primeira geração 100% elétrica começa agora com o lançamento destes carros” e que se apoiam em três soluções futuras: “a otimização dos motores de gasolina, mais modelos híbridos plug-in e desportivos totalmente elétricos”.

A próxima evolução da marca desportiva alemã é deixar os motores de combustão (sendo que agora apenas dispõe de veículos a gasolina) e dedicar-se à produção elétrica, começando com o primeiro SUV elétrico, o Porsche Macan.

A atualização do modelo, que nasceu em 2014, vai começar a ser produzida este ano, e vai dispor de uma tecnologia com 800 volts e vai utilizar a nova arquitetura Premium Platform Eletric (PPE) que está a ser desenvolvida em colaboração com a Audi. Assim, esta plataforma servirá de base para os novos Porsche Taycan e Taycan Gran Turismo, os próximos modelos elétricos que vão sair para o mercado em finais de 2019 e em 2020, respetivamente.

O ‘El Economista’, que marcou presença nesta apresentação em Portugal, escreve que “os amantes da marca não devem desistir já dos carros do futuro”: “Temos uma mensagem sobre isto: a eletromobilidade e a desportivismo são perfeitamente compatíveis” garante o jornalista que testou o carro em diversos pontos de Lisboa e Setúbal, incluindo em todo o terreno.

Ainda que o Taycan só comece a ser produzido em setembro deste ano, o JE sabe que a marca já tem 250 pedidos para a compra deste carro, embora só deva entregar cerca de 100 carros até ao fim do ano. A Porsche vai apostar em autonomias que podem chegar aos 500 quilómetros e que 80% do carregamento seja concluído em 15 minutos, desde que esteja ligado a um posto rápido.

O Macan que existe no mercado atual, vendeu em 2018 cerca de 257 veículos, sendo atualmente o best-seller da companhia. O representante português garante que já tem 40 unidades encomendadas e espera vender 270 unidades até ao fim do ano. O ano passado, as vendas do Macan a gasolina representaram 1/3 das vendas totais.

Para a produção desta nova geração de veículos elétricos, a marca anunciou ainda que vai investir mais de 130 milhões de euros na fábrica localizada em Leipzig, de forma a que a conversão seja potenciada ao máximo.