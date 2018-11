Portugal ganha mais quatro estrelas Michelin

A organização da gala ibérica do Guia Michelin, que está a decorrer esta noite de 21 de novembro pela primeira vez em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes, anunciou há minutos os restaurantes que em Portugal integram a nova lista desta marca. Mantiveram-se as anteriores estrelas Michelin e foram atribuídas mais quatro estrelas que no ano passado.

Na nova lista de restaurantes com uma estrela Michelin, incluem-se os restaurantes G Pousada, em Bragança, dos irmãos Óscar e António Gonçalves (mais conhecidos como irmãos Geadas); o Midori, de alta cozinha japonesa, na Penha Longa, em Sintra, da responsabilidade do ‘chef’ Pedro Almeida; e o restaurante A Cozinha por António Loureiro, localizado em Guimarães.

Destaque também para o restaurante Alma, liderado pelo ‘chef’ Henrique Sá Pessoa que ganhou a sua segunda estrela Michelin.

Todos os restaurantes a funcionar que já tinham sido classificados com uma ou duas estrelas Michelin mantiveram essas classificações, não se tendo perdido qualquer posição nesta tabela.

Desta forma, depois da cerimónia desta noite, que marcou a apresentação da 10ª gala do Guia Michelin a nível ibérico, passam a existir 31 restaurantes em Portugal galardoados com a mais prestigiada distinção da restauração, que distingue os restaurantes e os chefes de cozinha de referência.

Antes da cerimónia desta noite, havia cinco restaurantes com duas estrelas Michelin e 18 com uma.