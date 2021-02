Portugal já vacinou 415 mil pessoas desde dezembro

O plano de vacinação teve início a 27 de dezembro, com vários profissionais de saúde a serem inoculados contra o vírus, e desde então já foram administradas 415 mil vacinas, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes.

O secretário de Estado notou ainda os desvios que aconteceram no processo de vacinação, em que pessoas que não pertencem aos grupos prioritários, já se encontram vacinadas. “Brevemente haverá uma campanha de comunicação mais intensiva”, destacou Serras Lopes, voltando a repetir as palavras da ministra, em que à medida que o plano avançar, mais pessoas serão vacinadas.

Respondendo à questão do deputado Ricardo Baptista Leite, caso “Portugal não tivesse optado por não contratar as 800 mil doses da vacina”, Diogo Serras Lopes afirmou que “as vacinas nunca estariam prontas antes do fim de 2021” e que “não chegariam a tempo de ser úteis”.

De facto, as vacinas só chegaram nos últimos dias de 2020, sendo que a vacinação foi priorizada para os profissionais de saúde que se encontravam nos serviços mais prioritários e posteriormente para os utentes que residem nas residências de idosos.

No início de fevereiro começou a vacinação nos centros de saúde para utentes com mais de 80 anos, e entre os 50 e 69 anos para utentes com comorbilidades associadas. A marcação das vacinas está a ser feita pelos serviços destas unidades locais através de mensagens de texto (SMS).

A ministra da Saúde, Marta Temido, para tranquilizar a população mais idosa, declarou que se a comunicação não for feita por SMS é realizada através de carta ou chamada. “Se não for por SMS é por carta, se não for por carta é por chamada telefónica. As pessoas podem ficar perfeitamente tranquilas, o SNS tem um esquema de contacto com cada um para que as pessoas sejam de facto contactadas”, adiantou a governante.