Portugal mandata bancos para venda sindicada de dívida com prazo de 2052

O I.G.C.P – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – mandatou esta terça-feira seis bancos de investmento para realizar uma venda sindicada de Obrigações do Tesouro a 31 anos, noticiou a agência “Bloomberg”.

Segundo uma fonte com conhecimento do processo, citada pela agência, a venda irá ser lançada no futuro próximo e estará sujeita a condições de mercado. Em operações deste género a venda é normalmente lançada no dia seguinte depois de o emitente ter mandatado os bancos.

Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Nomura e NovoBanco são os joint lead managers, segundo a “Bloomberg”.

