Portugal prolongou maturidade de 619 milhões de euros em Obrigações do Tesouro para 2030

Depois do arranque das audições com a auditora EY como primeira entidade a ser ouvida na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da CGD, é a vez nesta quarta-feira, 267 de março, de o governador do Banco de Portugal ir ao Parlamento, após divulgação de relatório à gestão da Caixa entre 2000 e 2015, que concluiu por perdas de 1.647 milhões de euros.