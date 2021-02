Portugal recebeu hoje primeiro lote de vacinas da AstraZeneca

Portugal recebeu hoje um lote de 43.200 vacinas da AstraZeneca, o primeiro deste laboratório, informou à Lusa a ‘task force’ para o plano nacional de vacinação contra a covid-19.

“Informa-se, após efetuados os normais procedimentos de verificação, da chegada a Portugal hoje domingo, 07 de fevereiro, de um lote de 43.200 vacinas da AstraZeneca”, adiantou a task force numa breve declaração enviada à Lusa.

Francisco Ramos, antigo coordenador da equipa responsável pelo plano de vacinação tinha indicado, inicialmente, que Portugal iria receber 113 mil doses a 9 de fevereiro, terça-feira, tendo posteriormente retificado a data para 19 de fevereiro. O antigo responsável pela task force renunciou ao cargo na semana passada, justificando a decisão por “irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente da comissão executiva”.

Ainda se desconhece a eficácia da vacina da AstraZeneca desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford em maiores de 65 anos, pelo que que no final de janeiro a Agência Europeia do Medicamento aprovou a sua utilização, mas deixou ao critério de cada país definir quem vai tomá-a. Vários países da União Europeia decidiram administrá-la apenas às faixas etárias abaixo dos 65 anos. Em Portugal desconhece-se quais as regras definidas pelas autoridades de saúde.

A encomenda chega no dia em Portugal contabilizou mais 204 mortes e 6.132 novos casos por Covid-19. Neste momento, há em todo o país, 145.090 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, menos 3.269 do que ontem. Registam-se 6.248 internados (mais 90 do que ontem), dos quais 865 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 26 do que sábado). Este domingo contabilizaram-se também 6.573 pessoas recuperadas da Covid-19, totalizando 606.166 casos de pessoas que recuperaram da doença à data de hoje.