Portugal recebeu mais 100 mil vacinas da Pfizer, anuncia Marta Temido

Marta Temido anunciou esta segunda-feira que Portugal recebeu esta segunda-feira uma entrega de 99.450 doses da BioNTech/Pfizer, realçou a ministra em conferência de imprensa.

Desta forma, e com esta entrega, Portugal já recebeu cerca de 411.600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da BioNTech/Pfizer e Moderna, distribuídas por Portugal Continental, Açores e Madeira.

No que concerne ao plano de vacinação, Marta Temido realçou ainda que até às 19h00 deste domingo foram realizadas 255.700 inoculações de vacina. A ministra da Saúde, Marta Temido, reuniu esta segunda-feira com a task-force do plano de vacinação contra a Covid-19.

A ministra da Saúde realçou que, nesta fase do plano de vacinação, as vacinas estão a ser administradas em profissionais de saúde de estruturas residenciais para idosos da rede nacional de cuidados continuados e integrados e de utentes destas estruturas. Nesse sentido, Marta Temido acredita que até ao final deste mês estejam vacinas cerca de 100 mil profissionais de saúde considerados prioritários, do INEM, Instituto Nacional Ricardo Jorge, Instituto Português do Sangue e da Transplantação, mas também do Hospital das Forças Armadas, do Instituto Nacional de Medicina Legal e serviços de saúde dos sistemas prisionais e dos hospitais do setor privado e social que estejam a receber doentes Covid-19 ao abrigo do acordo com o SNS.

Até esta segunda-feira, dia 25 de janeiro, já foram vacinados mais de 160 mil pessoas entre profissionais e residentes das estruturas residenciais para idosos e da rede nacional de cuidados continuados e integrados, pelo que esta semana deverá terminar a vacinação destas estruturas. Tal como já tinha sido referenciado, ficam para já excluídos os lares onde existem surtos, que irão entrar mais tarde neste processo.