Portugal regista mais 10 mortes e 434 casos de Covid-19

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, 23 de março, revela que Portugal tem um total de 818.212 casos confirmados de Covid-19, mais x face ao dia anterior. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 16.794, com mais 10 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

A DGS refere que existem 329.655 casos registados no Norte (mais 113), 116.746 no Centro (mais 58), 309.999 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 157), 20.497 no Algarve (mais 28), 3.989 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 24), 8.396 na Região Autónoma da Madeira (mais 34) e 28.930 casos no Alentejo (mais 20).

Relativamente ao número de óbitos, do total das 16.794mortes, 5.289 registam-se no Norte (mais cinco), 2.990 no Centro (mais um), 7.098 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 3), 66 na Região Autónoma da Madeira, sem nenhuma morte nas últimas 24 horas. O Algarve mantém-se com 351 mortes por Covid-19, sem nenhum óbito nas últimas 24 horas, ao contrário do que aconteceu no Alentejo que registou mais uma morte e atualmente tem 967 óbitos. A Região Autónoma dos Açores não teve nenhuma morte desde ontem e permanece com 28 óbitos.

Até ao momento foram contados 743 internados, menos 28 em comparação a segunda-feira. Destes, 159 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o que representa uma redução de 6 pessoas na UCI nas últimas 24 horas. Portugal conta com 769.086 recuperados (mais 1.212).

As autoridades de saúde indicam que, atualmente, existem 370.455 homens e 447.463 mulheres e 294 pessoas de género desconhecido com o novo coronavírus. No que toca aos óbitos, a DGS refere 8.818 homens e 7.976 mulheres. Estão em vigilância 14.918 pessoas, menos 162 do que no dia de ontem. Na últimas 24 horas contabilizaram-se 32.332 casos ativos, menos 788.