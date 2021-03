Portugal regista mais 21 mortes e 485 casos de Covid-19

Portugal tem um total de 816.055 casos confirmados de Covid-19, mais 485 face ao dia anterior, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, 18 de março. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país subiu para 16.743, com mais 21 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

As autoridades sanitárias apontam que atualmente existem 329.057 casos registados no Norte (mais 118), 116.440 no Centro (mais 51), 309.198 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 235), 20.358 no Algarve (mais oito), 3.922 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 10), 8.252 na Região Autónoma da Madeira (mais 34) e 28.828 casos no Alentejo (mais 29).

Até ao momento foram contados 828 internados, menos 28 em comparação a quarta-feira. Destes, 187 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o que representa uma redução de 18 pessoas na UCI nas últimas 24 horas. Portugal conta com 764.599 recuperados (mais 580).

Relativamente aos óbitos, do total das 16.743 mortes, 5.285 registam-se no Norte (mais um), 2.979 no Centro (mais dois), 7.070 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 15), 351 no Algarve (mais dois), 28 nos Açores, 966 no Alentejo, mais um desde ontem. A Madeira mantem-se com 64 mortes.

