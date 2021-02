Portugal regista mais 214 mortes e 6.132 casos de Covid-19

Portugal conta com um total de 761.906 casos confirmados de Covid-19, mais 6.132 face ao dia anterior, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado.

Quanto ao número de infeções, a DGS revela que atualmente existem mais 1.227 registados no Norte, mais 960 no Centro, 3.356 em Lisboa e Vale do Tejo e um aumento de 147 casos no Algarve. A região autónoma dos Açores conta com mais seis casos, a Madeira com um aumento de 315 infeções e o Alentejo com 147 casos.

A DGS avança ainda que do total de 13.954 óbitos, nas últimas 24 horas registaram-se mais 44 mortes no Norte, mais 48 no Centro, uma subida de 99 em Lisboa e Vale do Tejo, mais 15 no Alentejo e 6 em Faro. Os Açores não registaram nenhum óbito desde ontem e a Madeira teve mais duas mortes.

Existem 417.488 mulheres infetadas com a Covid-19 e 344.171 homens, bem como 247 pessoas infetadas cujo gênero é desconhecido. Na últimas 24 horas, morreram 7.255 e 6.699 mulheres, menos 254 pessoas internadas e 13 pacientes saíram dos cuidados intensivos.

As autoridades sanitárias contabilizaram mais 14.317 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas, elevando para 599.593 o número total de pessoas livres do vírus. Existem menos 5.590 casos em vigilância desde sexta-feira e