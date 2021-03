Portugal regista mais 41 mortes e 979 casos de Covid-19

Portugal conta com um total de 806.626 casos confirmados de Covid-19, mais 979 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, 3 de março. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 16.430 registando-se mais 41 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

A DGS revela que atualmente existem 326.761 casos registados no Norte (mais 217), 115.175 no Centro (mais 118), 305.453 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 426), 20.158 no Algarve (mais 37), 3.783 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 19), 6.614 na Região Autónoma da Madeira (mais 140) e 28.501 casos no Alentejo (mais 27).