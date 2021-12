Portugal regista mais 64.506 pessoas com dose de reforço

Portugal conta com 1.856.693 pessoas com a dose de reforço, segundo relatório da Direção-Geral de Saúde. O país contabiliza assim mais 64.506 pessoas com a dose de reforço face ao último relatório da DGS.

Por faixas etárias, 544.372 pessoas com 80 anos ou mais já levaram a vacina de reforço, 639.275 utentes entre os 70 e 79 anos tomaram a terceira vacina e 318.241 pessoas entre os 65 e os 69 anos estão vacinadas com a terceira dose.

Relativamente ao esquema vacinal completo contra a Covid-19, a DGS indica que existem 8.614.234 com a duas vacinas, mais 4.102 em comparação ao último relatório.

Quanto à vacinação da gripe, a DGS aponta para 2 176 586 as pessoas que já levaram esta vacina, o que representa mais 21.448 utentes. Segundo a DGS “Relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de 90 056 inoculações de vacinas contra a COVID-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a Gripe”.