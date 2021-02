Portugal conta com um total de 787.059 casos confirmados de Covid-19, mais 1.303 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira, 15 de fevereiro. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 15.411 registando-se mais 90 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

[em atualização]