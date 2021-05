Portugal regista mais uma morte e 594 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal conta com um total de 846.434 casos confirmados de Covid-19, mais 594 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado, esta quarta-feira, 26 de maio. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 17.022, verificando-se mais uma vítima mortal nas últimas 24 horas.

A DGS indica que atualmente existem 339.644 casos registados no Norte (mais 185), 119.636 no Centro (mais 64), 319.901 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 280), 22.190 no Algarve (mais 18), 5.287 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 26), 9.660 na Região Autónoma da Madeira (mais oito) e 30.116 casos no Alentejo (mais 13).

Do total dos 17.022 óbitos, 5.354 registaram-se no Norte, 3.021 no Centro, 7.211 em Lisboa e Vale do Tejo, 363 no Algarve, 971 no Alentejo, 69 na Madeira (mais uma morte nas últimas 24 horas) e 33 nos Açores.

Atualmente existem 233 internados (menos quatro), dos quais 53 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais um) e 807.065 casos recuperados em Portugal, mais 417 do que os registados ontem.

Estão 384.534 homens e 461.540 mulheres infetados pelo novo coronavírus, sendo que existem 360 pessoas infetadas cujo género é desconhecido. Em termos de óbitos contabilizam-se 8.940 homens e 8.082 mulheres. Encontram-se em vigilância 20.613 pessoas, mais 762 que no dia de ontem. Registam-se 22.347 casos ativos, mais 176 do que na terça-feira.

A incidência a nível nacional é de 57,8 casos de infeção por Covid-19 por cada 100 mil habitantes e em Portugal Continental de 54,4 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. O Rt a nível nacional está em 1.07 e em Portugal Continental é de 1.07.