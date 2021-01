Portugal regista novo recorde de mortes por Covid-19

Portugal conta com um total de 609.136 casos confirmados de Covid-19, mais 13.987 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, 22 de janeiro. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 9.920 registando-se mais 234 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

A DGS revela que atualmente existem 275.164 casos registados no Norte (mais 4.270), 84.162 no Centro (mais 2.670), 208.695 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 5.983), 14.170 no Algarve (mais 459), 3.146 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 30), 3.078 na Região Autónoma da Madeira (mais 84) e 20.721 casos no Alentejo (mais 491).

Atualmente existem 5.779 internados (mais 149), dos quais 715 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 13) e 441.556 casos recuperados em Portugal, mais 7.319 do que os registados ontem.

Quanto aos óbitos, do total das 9.920 mortes, 3.965 registam-se no Norte (mais 46), 1.646 no Centro (mais 48), 3.626 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 111), 148 no Algarve (mais oito), 22 nos Açores e 482 no Alentejo (mais 19). Registam-se 31 mortes por Covid-19 na Madeira (mais dois) que ontem.

Atualmente existem 274.474 homens e 334.471 mulheres infetados pelo novo coronavírus, sendo que existem 191 pessoas infetadas cujo género é desconhecido. Em termos de óbitos contabilizam-se 5.159 homens e 4.761 mulheres. Encontram-se em vigilância 200.730 pessoas, mais 7.830 do que no dia de ontem. Registam-se ainda 157.660 casos ativos, mais 6.434 do que o verificado ontem.

O grupo etário com o maior número de casos verifica-se entre os 40 e 49 anos, com 44.230 homens e 56.926 mulheres, aos quais se acrescentam 33 pessoas de sexo desconhecido, num total de 101.156 casos. O maior número de óbitos regista-se acima dos 80 anos, com 3.035 homens e 3.653 mulheres, num total de 6.688 mortes.