Portugal registou aumento de 1,2% no volume do comércio de retalho em março

Portugal teve um crescimento de 1,2% no volume do comércio de retalho no passado mês de março. Este aumento representa uma subida de 1,9 pontos percentuais (p.p), face aos -0,7% verificados no mês anterior, de acordo com as estimativas divulgadas pelo serviço estatístico da União Europeia (UE), Eurostat, esta segunda-feira.

Entre os Estados-membros relativamente aos quais existem dados disponíveis do Eurostat, Portugal ficou apenas atrás da Lituânia (1,7%) no maior aumento no volume total do comércio a retalho e à frente do Reino Unido (1,1%). As maiores quebras foram verificadas na Eslovénia (3,1%), na Croácia (1,9%) e na Áustria (0,8%).

De um modo geral, em fevereiro de 2019, o volume do comércio a retalho aumentou 0,5% tanto na zona euro como na UE. Em março de 2019, em comparação com março de 2018, o índice de vendas a retalho ajustado pelo calendário aumentou 1,9% na zona euro e 2,9% na UE.

Na zona euro em março de 2019, e em comparação com março do ano anterior, o volume de comércio no setor do retalho aumentou 3,0% nos produtos não alimentares, 1,4% para os combustíveis de automóveis e 0,7% para alimentos, bebidas e tabaco.

Na União Europeia, o volume do comércio a retalho aumentou 4,4% para os produtos não alimentares, 4,1% para os combustíveis de automóveis e 0,4% para os alimentos, bebidas e tabaco.