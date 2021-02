Portugal registou perto de nove mil casos de Covid-19 nos últimos sete dias até 24 de fevereiro

Até ao dia 24 de fevereiro de 2021, Portugal tinha registado 8.917 novos casos nos últimos sete dias, o que correspondeu a uma média diária de 1.274 novos casos, sendo este o valor mais baixo desde o dia 13 de outubro de 2020, de acordo com os indicadores do contexto demográfico e da expressão territorial da pandemia no país, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 26 de fevereiro.

Desde o dia 28 de janeiro que Portugal tem vindo a verificar uma diminuição acentuada do número de novos casos confirmados nos últimos 7 dias. A taxa de incidência de Covid-19 a 14 dias foi de 227 casos por cada 100 mil habitantes, sendo que tinha atingido um máximo a 29 de janeiro, com 1.667 casos.

Até 16 de fevereiro de 2021, data da última atualização de dados ao nível do município, a taxa de incidência nacional

de Covid-19 a 14 dias era de 485 casos. Este valor foi superado pela Área Metropolitana de Lisboa (AML), com 743 casos, a Região Autónoma da Madeira (517) e o Alentejo (507). Os novos casos registados nestas três regiões representaram 53% do total, com destaque para a AML com o nível mais elevado em termos regionais (43%).

Até a esta data, apenas 15 municípios portugueses encontravam-se em situação de risco extremamente

elevado (eram 119 a 9 de fevereiro). Face à semana anterior (9 de fevereiro), 96% dos municípios registaram uma

redução da taxa de incidência cumulativa, incluindo todos os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto,

e apenas em sete municípios houve um agravamento da incidência cumulativa a 14 dias.

Quanto ao número de mortes, entre 18 de janeiro e 14 de fevereiro, o número preliminar de óbitos nas regiões da Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Centro situou-se acima da média nacional, tendo sido 1,9 vezes superior ao do período homólogo de referência (média para o mesmo período nos anos de 2015 a 2019) no caso da Área Metropolitana de Lisboa, 1,7 vezes superior no caso do Alentejo, e 1,6 vezes superior no caso da região Centro.

Neste período, em 258 dos 308 municípios portugueses, o número de óbitos foi superior ao valor homólogo de referência (média para o mesmo período nos anos de 2015 a 2019). Deste conjunto, destacam-se 134 municípios que registaram um número de óbitos 1,5 vezes superior ao registado no período de referência. Na semana terminada a 14 de fevereiro, 52 municípios registaram mais do dobro do número de óbitos verificado no período homólogo de referência (eram 69 na semana terminada a 7 de fevereiro).