Portugal registou terceira maior queda nos preços da produção industrial em fevereiro

Portugal registou a terceira maior queda nos preços da produção industrial no mês de fevereiro. De acordo com os dados divulgados pelo Eurostat esta segunda-feira, o nosso país verificou neste setor um decrescimento de 0,5%, quando comparado com o mês de janeiro.

Apenas a a Estónia (-1,5%) e a Dinamarca (-0,6%) tiveram quedas mais significativas que Portugal, com os maiores aumentos nos preços da produção industrial a serem registados na Eslováquia (1,8%), na Bulgária (1,5%), com Letónia e Grécia a terem ambas subidas de 1,2%.

A nível global e em comparação com janeiro de 2019, os preços da produção industrial aumentaram 0,1% na zona euro e 0,2% na União Europeia (UE), tanto para bens de capital, como bens de consumo duráveis, enquanto os preços permaneceram estáveis ​​para os bens de consumo não duráveis ​​e caíram 0,1% para os bens intermediários.

Comparando o mês de fevereiro de 2019, com o período homólogo de 2018, os preços da produção industrial aumentaram 3,0% na zona Euro e 3,1% na UE.