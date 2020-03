Portugal sem casos confirmados de coronavírus pelas 19 horas de domingo

Portugal continuava sem nenhum caso confirmado de coronavírus pelas 19 horas de domingo, informou a Direção-Geral de Saúde (DGS). Até à data, registaram-se 85 casos suspeitos em Portugal mas nenhum com os testes laboratoriais positivos, faltando ainda apurar 12 casos.

“Foram registados até agora 85 casos suspeitos, 73 dos quais tiveram resultado negativo após testes laboratoriais, aguardando-se resultados dos restantes”, lê-se no comunicado da DGS. Deste total de casos, 15 foram registados nas últimas 24 horas.

A Região Autónoma dos Açores já registaram dois casos suspeitos, sendo um deles um jovem que esteve recentemente em Milão. Também a Região Autónoma da Madeira registou este sábado, 29 de fevereiro, o primeiro caso suspeito de infeção por Covid-19.

“Tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa”, aponta a DGS, que relembra que o risco para a saúde pública em Portugal é considerado “moderado a elevado”.

Passageira pára comboio internacional no Entroncamento

Uma passageira do comboio Sud Expresso que tinha como destino Hendaia, em França, alegou ter sintomas de coronavírus a um dos revisores presente no comboio, obrigando à paragem do veículo na estação do Entroncamento. O comboio tinha partido de Lisboa, e avançado apenas três paragens quando a passageira revelou os sintomas, assume a CP.

O comboio esteve parado das 22 horas até às 01:30 horas da manhã, enquanto se aguardava a retirada, em segurança, da passageira em questão, que saiu de máscara e acompanhada por dois agentes da PSP.