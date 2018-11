Portugal sobe sete posições no ranking mundial de talento e está entre os 20 primeiros

Portugal sobe sete lugares e encontra-se na décima sétima posição no ranking “World Talent Ranking 2018“, registando aumentos significativos em duas das dimensões avaliadas para a elaboração desta tabela.

Publicado pelo IMD World Competitiveness Centre do IMD (International Institute for Management Development), o World Talent Ranking, baseia-se no desempenho dos países em três categorias principais: investimento e desenvolvimento do talento local, atratividade e aptidão/nível de preparação do país.

No que concerne ao investimento e desenvolvimento do talento a nível nacional, Portugal mantém a posição alcançada em 2017 – 7ª posição no ranking dos 63 países avaliados – figurando entre os dez primeiros do ranking, nesta categoria. Já no que diz respeito à capacidade de atração de talento, regista uma subida de sete posições, relativamente a 2017. A subida mais expressiva diz respeito à categoria que avalia o nível de preparação, em que Portugal sobe nove lugares, passando a ocupar a 22ª posição.

Nesta 5ª edição do World Talent Ranking, os países da Europa dominam o top 10 com exceção do Canadá que ocupa a 5ª posição. A Suíça, na primeira posição, e a Dinamarca na segunda posição lideram destacadamente este ranking, seguidos pela Noruega, Áustria e Holanda.

A Noruega sobe quatro lugares, em relação ao ano passado, e entra no top 10 deste ano, graças à melhoria em indicadores como gastos públicos em educação e a disponibilidade da sua retenção de talentos. Canadá, Finlândia, Suécia, Luxemburgo e Alemanha completam o top 10. Em comum, estes países têm os grandes investimentos na educação e a sua qualidade de vida.