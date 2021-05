Portugal tem 16% da população vacinada contra a Covid-19

Já são 1.654.555 as pessoas em Portugal que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 16% da população portuguesa, segundo o relatório semanal de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira. Desses mais de 1,6 milhões de cidadãos inoculados, 216.283 receberam a dose na última semana.

No total, 3.526.688 portugueses receberam a primeira dose, ou seja 34% dos habitantes do país, de acordo com a DGS. Entre a população portuguesa vacinada – tanto com a primeira dose da vacina como com a vacinação completa – são os mais velhos, com idade igual ou superior a 80 anos, que se destacam: 646.721 (96%) e 607.257 (90%), respetivamente.

Em termos de regiões, continuam a ser o Alentejo e o Centro a sobressaírem, pois são as zonas onde a percentagem de população vacinada com uma dose é mais alta (41% e 40%, pela mesma ordem). Logo depois segue-se o arquipélago da Madeira e Norte, que contam com 36% e 34% da população vacinada com a primeira dose.

Portugal regista 5.728.470 doses recebidas e 5.126.418 distribuídas.

No sábado, Portugal ultrapassou as 5 milhões de vacinas administradas contra a Covid-19. Segundo a task force para o plano de vacinação no país, o número abrange Portugal continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 845.840 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, depois de registar mais 375 contágios entre ontem e hoje, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da DGS. Já o número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 17.021, após mais três pessoas terem perdido a vida com esta doença.

O risco de transmissibilidade (Rt) do vírus situa-se em 1,06 no continente e a nível nacional. Quanto à incidência, encontra-se abaixo dos 120 mil casos por 100 mil habitantes, indicando 55,6 casos de infeção no território nacional e 52,5 em Portugal continental.