Portugal tem 21 “top employers”. Saiba que empresas se destacam pelas práticas de gestão de pessoas

Portugal tem 21 organizações “Top Employers” no grupo das 1.691 organizações certificadas em 2021 com este selo de qualidade à escala mundial, o que representa um aumento de 50% face ao número do ano passado. A lista do Top Employers Intitute, instituição que tem como objetivo acelerar o impacto da estratégia de gestão de pessoas para melhorar o mundo do trabalho, globalmente, é divulgada esta terça-feira, 26 de janeiro, em 120 países.

A lista portuguesa inclui empresas do sector farmacêutico, financeiro, energia, logística, recursos humanos, tecnologia entre outros. O destaque (por ordem alfabética) vai para…

Angelini Pharma

AstraZeneca

Bankinter

BNP Paribas Personal Finance

DHL ParceDHL Supply Chain

EDP

EDP Renováveis

Huawei

JTI

Novartis

Olympus

PepsiCo

Randstad

Saint-Gobain

SAP

Sandoz

Servier

Scania

Takeda

Whitestar Asset Solutions

“As organizações Top Employers em Portugal e em todo o mundo têm demonstrado que, apesar deste contexto conturbado e dos enormes desafios, continuam focadas em melhorar as suas práticas de gestão de pessoas”, afirma Marisa Martins, manager de desenvolvimento de negócio europeu da Top Employers Institute. Estas organizações, acrescenta, “têm contribuído, mesmo nesta conjuntura tão instável, para melhorar o mundo do trabalho. Inspiram tanto as organizações dos seus países, como as organizações de todo o mundo”.

Segundo a entidade organizadora, as 1.691 certificadas geram um impacto positivo em 7 milhões de colaboradores no mundo. Todas as organizações constantes da lista “superaram com sucesso os exigentes standards do Top Employers Institute em seis domínios estratégicos”, onde foram avaliadas 200 práticas de gestão de recursos humanos.

Os resultados do questionário Top Employers 2021 colocam à cabeça das tendências globais na gestão de recursos humanos a saúde e bem-estar, “não só relativamente à pandemia, mas também no que respeita à saúde mental e equilíbrio emocional dos colaboradores”.

No grupo das tendências destaque também para a transparência – “as organizações são cada vez mais transparentes com os colaboradores, especialmente no que respeita a informações sobre como a mudança estratégica pode afetá-los de futuro” – e a diversidade e inclusão – “são, em todas as suas dimensões, imperativas para as organizações”.

Fazer corresponder a realidade interna da organização com o employer branding e a proposta de valor ao empregado, como forma de potenciar maior capacidade de atração e retenção é outra tendência para 2021, tal como o aumento da implementação de tecnologia específica para processos de acolhimento e integração.

As principais competências para os líderes em 2021 são: “empatia, empowerment, comunicação e flexibilidade”. As organizações também falam no desenvolvimento de “lideranças mais humanas” que deem primazia à proximidade das relações entre o líder e o colaborador.

De referir ainda o uso de plataformas digitais para facilitar a aprendizagem social, a formalização de líderes de dinamização das redes internas, o papel dos líderes de RH como parceiros de negócio, através do apoio aos líderes da organização nas questões relacionadas com o desenvolvimento do talento, desempenho e estratégia e a necessidade de obter feedback frequente dos colaboradores.

Além da certificação por países (acima referida, no caso de Portugal), o programa Top Employers também certifica as organizações a nível regional continental (Europa/Ásia Pacífico/América Latina/ América do Norte; África; Médio Oriente) e global, onde a presença geográfica de países certificados é necessariamente ampla (certificação de três continentes e, pelo menos, 25 países). Eis os destaques concedidos às organizações do nosso país:

Top Employers 2021 em Portugal com Certificação Regional Europeia

Angelini Pharma, AstraZeneca, BNP Paribas Personal Finance, DHL Parcel, DHL

Supply Chain, EDP Renováveis, Huawei, JTI, Novartis, Olympus, PepsiCo, SaintGobain, SAP, Sandoz, Servier, Takeda

Angelini Pharma, AstraZeneca, BNP Paribas Personal Finance, DHL Parcel, DHL Supply Chain, EDP Renováveis, Huawei, JTI, Novartis, Olympus, PepsiCo, SaintGobain, SAP, Sandoz, Servier, Takeda Top Employers 2021 em Portugal com Certificação Global

JTI, Novartis, PepsiCo, Saint-Gobain, SAP, Sandoz, Takeda