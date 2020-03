Portugal vai emitir dívida a longo prazo durante tempestade nos mercados devido ao COVID-19

A volatilidade regressou aos mercados financeiros com a propagação do coronavírus e uma das faces mais visíveis tem sido a queda vertiginosa das yields. Numa altura em que os juros das obrigações soberanas caem a nível global e os investidores fogem do risco, o Tesouro português regressa ao mercado esta quarta-feira para um leilão de dívida a longo prazo.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 11 de março pelas 10:30 horas dois leilões das OT [Obrigações do Tesouro] com maturidade em 15 de outubro de 2025 e 18 de outubro de 2030”, anunciou a entidade liderada por Cristina Casalinho, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

O leilão tem um montante indicativo global entre mil milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

No mercado secundário, os juros da dívida portuguesa a 10 anos sobem hoje para os 0,255%, enquanto os juros da dívida alemã a 10 anos negoceia nos -0,729%, um mínimo de seis meses. Nos Estados Unidos, os juros da dívida a 10 anos também negoceiam abaixo dos 1%, em -0,737%.

“Estamos num ambiente de incerteza e isso explica o sentimento geral de risco, de modo que os investidores estão a apostar em ativos refúgio, sejam os títulos alemães de curto prazo ou a inflação na zona euro”, disse Rainer Guntermann, analista do Commerzbank, num comentário, citado pela Reuters.

No último leilão de dívida a longo prazo, a 12 de fevereiro, o IGCP emitiu um total de 1.227 milhões de euros num leilão de Obrigações do Tesouro a seis e 14 anos. No primeiro leilão duplo deste ano, o IGCP pagou uma taxa negativa (-0,057%) para emitir 564 milhões em dívida com prazo em julho de 2026, enquanto na dívida a 14 anos anos, o Tesouro pagou uma taxa de 0,555% para colocar 663 milhões de euros, face à yield de 0,49% num leilão em outubro de 2019.

No programa de financiamento para este ano, o Tesouro prevê angariar até 16,7 mil milhões de euros através da emissão de dívida a longo prazo, estimando que o montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado no ano de 2020 deverá situar-se em cerca de 9,5 mil milhões de euros.

