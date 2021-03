Portugal vai fazer duas emissões de dívida pública a 6 e 9 anos no valor até 1,25 mil milhões

O IGCP anunciou dois leilões de dívida pública a longo prazo para 10 de março de 2021.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar no próximo dia 10 de março pelas 10h30 horas dois leilões das Obrigações do Tesouro com maturidade em 15 de outubro de 2027 e 18 de outubro de 2030, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros.

Segundo um comunicado enviado esta sexta-feira a instituição liderada por Cristina Casalinho vai realizar um leilão duplo de obrigações na próxima quarta-feira. O IGCP quer aproveitar os juros baixos para se refinanciar, numa altura em que começa a ficar para trás o limite dos juros baixos. O BCE está a abrandar o ritmo de compras de dívida.